Da direcção da bancada saíram recentemente para o Governo João Galamba, que assumiu funções como secretário de Estado da Energia, e João Torres, agora secretário de Estado da Defesa do Consumidor.



Segundo fonte oficial da bancada, a outra 'vice' que sairá é Idália Serrão, que irá renunciar em breve ao mandato de deputada para integrar o conselho de administração do Montepio, depois ter sido eleita na lista de Tomás Correia.



O processo eleitoral dos novos 'vices' da bancada do PS decorrerá na quinta-feira, a partir das 14:45, e termina 15 minutos após o final do plenário.



Na mesma ocasião, a bancada socialista fará a eleição dos coordenadores dos deputados socialistas para as áreas da habitação e do desporto, no âmbito das respectivas Comissões Parlamentares.



"Para coordenador dos socialistas na área da habitação, integrada na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o candidato é o deputado Hugo Pires", refere o comunicado.



A anterior coordenadora desta área, a deputada independente eleita pelo PS Helena Roseta, demitiu-se do cargo em 23 de Outubro depois de os socialistas terem pedido um novo adiamento da votação do pacote sobre arrendamento.



Como coordenador da área do desporto, no âmbito da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, será votado o nome do deputado Hugo Carvalho, cargo até agora ocupado pelo deputado João Torres.

O grupo parlamentar do PS elege na quinta-feira quatro novos vice-presidentes da bancada que substituirão João Galamba e João Torres, que saíram para o Governo, e Idália Serrão, que deixará o parlamento para integrar a administração do Montepio."Os deputados Fernando Rocha Andrade, Ivan Gonçalves e João Marques e a deputada Wanda Guimarães serão os nomes sujeitos a votação para integrar a direcção da bancada do PS", informa o grupo parlamentar do PS, em comunicado.Rocha Andrade foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Ivan Gonçalves está prestes a deixar de ser líder da Juventude Socialista, estrutura que tem Congresso electivo este fim de semana. Wanda Guimarães é eleita por Lisboa e vice-presidente da Comissão de Trabalho, enquanto João Marques é eleito por Castelo Branco.