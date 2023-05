PS inviabiliza pedido das notas de Frederico Pinheiro pela CPI à TAP

O grupo parlamentar do PS chumbou esta quinta-feira o pedido de documentação pela comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP relacionada com os incidentes de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas por entender que está fora do objeto da comissão.Os socialistas apenas viabilizaram um dos seis requerimentos apresentados pelo PSD de pedido de documentos relacionados com a compra e venda da participação de David Neeleman e a transferência de 55 milhões de euros. Um pedido que foi aprovado por unanimidade.O PSD pretendia, entre outra documentação, pedir cópias de participação à PSP, auto de ocorrência e relatório médico e requerer ao CEGER e ao Ministério das Infraestruturas o envio das notas respeitantes à TAP no PC de Frederico Pinheiro, assim como requerer ao CEGER informação sobre medidas de segurança informática relacionadas com documentos classificados. Os social-democratas queriam ainda requer ao Ministério das Infraestruturas o manual, orientações, indicações dadas à chefe de gabinete de como proceder em ocorrências idênticas à de 26 abril.Também o requerimento do Chega para o pedido de documentação ao Ministério das Infraestruturas do registo de todas as comunicações trocadas entre a sua pessoa e o primeiro-ministro, e entre ambos e o secretário de Estado António Mendonça Mendes foi chumbado.