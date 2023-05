Maria Araújo: "Plano de reestruturação da TAP não podia circular"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A antiga chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, Maria Araújo, afirmou esta quarta-feira na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP que o plano de reestruturação da companhia aérea era "um documento particularmente sensível", ao qual "um número muito restrito de pessoas podia ter acesso".



A responsável disse mesmo que "um documento de extrema sensibilidade, só era acessível pelos dois membros do Governo – Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes - e por Frederico Pinheiro, a quem estava confiada a tarefa de acompanhar de forma próxima o dossiê da aviação".



"O plano de reestruturação da TAP não podia circular", frisou a atual chefe de gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas, salientando que "não devia ir para o arquivo geral do Ministério". Lembrou contudo que o plano estava igualmente no Ministério das Finanças, que tem a tutela conjunta da TAP.

Maria Araújo assumiu que a transição entre Pedro Nuno Santos e João Galamba no Ministério das Infraestruturas "foi repentina", já que entre "o momento entre a demissão e a tomada de posse foram escassos dias", mas frisou que as equipas transitaram para o novo gabinete.



A responsável disse ainda que "presume" que o plano de reestruturação da TAP transitou, mas disse não conseguir dar toda a certeza porque "a partir 4 de janeiro de 2023 deixei de contactar com matérias do setor da aviação".



Disse ainda não ser prática comum a classificação de documentos, explicando que deve acontecer quando são disponibilizados a entidades terceiras.