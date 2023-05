O ministro das Infraestruturas recusou esta quinta-feira entregar à comissão de inquérito todas as mensagens que trocou com Frederico Pinheiro, considerando o pedido "abusivo". Manifestou no entanto "disponibilidade e interesse" numa peritagem que procure elementos em concreto.João Galamba respondia a André Ventura, que pediu que o ministro entregue as mensagens com ex-adjunto, tendo em conta a acusação de Frederico Pinheiro, que diz que uma intervenção no seu telemóvel acabou por apagar o histórico de mensagens. O ministro das Infraestruturas subscreveu no entanto a versão da chefe de gabinete, que disse esta quarta-feira que nunca o informático do ministério tocou no telemóvel do ex-adjunto, tendo sido o próprio Frederico Pinheiro a controlar o processo que levou ao desaparecimento das mensagens.Em resposta ao presidente do Chega, João Galamba começou por defender que não estaria disponível para disponibilizar todas as mensagens porque não acredita na versão do ex-adjunto."O que importa verificar é se é verdade que alguém apagou as mensagens de Frederico Pinheiro ou se é verdade que foi o próprio Frederico Pinheiro a apagar. Lamento, isso nenhuma relação tem com o meu telefone", disse João Galamba."Não, não estou [disponível], embora tenha disponibilidade para que façam perícias ao meu telemóvel", acrescentou. "Se algum órgão ou entidade quiser fazer, tem toda a disponibilidade e até interesse da minha parte".O presidente da comissão, Lacerda Sales, defendeu que o acesso a mensagens só pode ser determinado por um juiz. André Ventura respondeu que o pedido era para a entrega voluntária das mensagens.