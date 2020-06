Segundo o PS, as eleições para os presidentes de federação vão realizar-se "nas mesmas condições vigentes à data do adiamento".O PS ressalva que a deliberação da comissão permanente vai ser proposta a ratificação da comissão nacional, que vai realizar uma reunião a 04 de julho.A comissão permanente do PS considera que estão reunidas as condições para "reinício dos processos democráticos internos e asseguradas as condições sanitárias para a realização daqueles atos, as quais deverão respeitar as devidas condições de distanciamento social, proteção individual com máscara, higienização dos espaços eleitorais e não realização de ajuntamentos de mais de 10 pessoas".O PS refere ainda que vão ser, oportunamente, divulgadas as condições específicas de realização dos congressos federativos, nomeadamente no campo das precauções sanitárias a respeitar e dos métodos de votação a empregar.O congresso do PS, previsto inicialmente para maio, também foi adiado e deverá realizar-se no primeiro trimestre de 2021, já depois das eleições presidenciais, mas ainda não há uma data marcada.