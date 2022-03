PS sugere que PSD inviabilizou Cotrim de Figueiredo para 'vice' do parlamento

Eurico Brilhante Dias falava aos jornalistas na Assembleia da República depois de os deputados terem 'chumbado' os nomes propostos por Chega e Iniciativa Liberal para duas vice-presidências do parlamento. Foram eleitos apenas dois dos quatro candidatos a vice-presidente, Edite Estrela (PS) e Adão Silva (PSD)."No que diz respeito à vice-presidência, os senhores jornalistas têm acesso aos resultados parciais das votações e não é difícil perceber qual foi o partido político que quis inviabilizar a candidatura do deputado Joao Cotrim Figueiredo", afirmou.Para o líder parlamentar do PS, este dado "é claro e objetivo" e "qualquer leitura dos resultados é relativamente fácil de perceber"."Mas naturalmente o voto é secreto e, portanto, esta afirmação carece de poder verificar-se, mas da leitura dos resultados não restam dúvidas de quem entendeu vetar o nome do senhor deputado Cotrim Figueiredo", afirmou.Questionado diretamente sobre se estava a referir-se ao PSD, Eurico Brilhante Dias respondeu: "Eu não posso fazer essa afirmação perentória, não a farei. Mas os senhores jornalistas facilmente olham para os resultados eleitorais e conseguem perceber objetivamente qual a variação de resultados entre candidatos e aquilo que aconteceu em particular ao deputado João Cotrim de Figueiredo. Não será difícil perceber", vincou.O grupo parlamentar do PSD tem um total de 77 deputados e os seus candidatos aos lugares da Mesa da Assembleia da República obtiveram sempre mais do que 180 votos -- resultados sempre acima dos candidatos do PS, que tem maioria absoluta na Assembleia da República.João Cotrim Figueiredo conseguiu 108 votos favoráveis, 110 brancos e seis nulos e a sua bancada tem oito deputados, não tendo alcançado a maioria absoluta necessária de 116.