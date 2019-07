PSD dá aumentos à função pública, mas mantém número de funcionários

O PSD quer uma "despesa pública mais eficiente" que permita ter "melhores serviços públicos com pouco mais de despesa". É esta a base em que assentam as propostas eleitorais sociais-democratas no que concerne à gestão dos gastos do Estado que foram apresentadas esta quinta-feira por Álvaro Almeida e Joaquim Miranda Sarmento, respetivamente coordenador e porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área de Finanças Públicas.





"As rubricas onde projetamos algo diferente do que está no programa do atual Governo é onde a despesa aumenta", frisou Almeida para, de seguida, garantir que se este PSD for poder os funcionários públicos vão ser aumentados. Uma valorização feita através da atualização salarial em linha com a evolução da taxa de inflação e das progressões previstas.No entanto, os funcionário públicos podem ainda beneficiar de uma valorização salarial através de incentivos financeiros, para os quais a projeção do PSD garante uma folga de 800 milhões de euros. Contudo, dificilmente esta folga poderá permitir atribuir incentivos transversais ao conjunto da administração pública.Álvaro Almeida deu como exemplo a solução apresentada pelo presidente do PSD, Rui Rio, na passada terça-feira, quando, ao propor um financiamento do SNS com base em resultados, defendeu o recurso a "incentivos financeiros aos profissionais de saúde, justamente em função dos resultados obtidos".

Certo é que, apesar do reforço de 800 milhões de euros na despesa com pessoal prevista pelo PSD para a próxima legislatura comparativamente com o cenário de políticas invariantes do Conselho de Finanças Públicas, o número de empregados do Estado é para manter inalterado.



Ou seja, além da transferência de funcionários para uma resposta mais eficiente às necessidades, o PSD até admite contratar novos funcionários para determinados setores (saúde), porém tal aumento tem de ser compensado pela redução noutros onde se verifique menor necessidade (o exemplo dado foi o dos professores, dada a evolução demográfica). Já um maior aumento dos salários dependerá da evolução da economia.



Se o PSD quer fazer diferente do que fez o Governo na legislatura que agora se aproxima do fim no que concerne a aumentos na administração pública, os sociais-democratas propõem fazer igual ao Executivo em relação à evolução das pensões. Neste caso, o partido liderado por Rui Rio manterá a subida das pensões prevista na lei.



Embora não feche a porta a aumentos extraordinários como o Governo fez por proposta dos parceiros de esquerda, o PSD prefere apostar no reforço das prestações sociais, tendo previsto um aumento de 1,34 mil milhões de euros. Este montante pode servir para aumentos extraordinários das pensões, mas a opção preferencial passa por mais apoios sociais tais como o complemento solidário para idosos que é visto como mais eficaz.



Decidir sem ideologia



Identificando três grandes ideias, Miranda Sarmento detalhou de que forma é que a "gestão pública mais eficiente" é alcançável. A primeira decorre de decidir "sem pendor ideológico" e encontrar soluções com a "melhor relação custo-benefício". Este docente universitário deu como exemplo as PPP na saúde, onde muitas vezes se encontram os "hospitais mais eficientes".



Concretizar a reforma das finanças públicas, concretamente com a colocação no terreno da nova lei de enquadramento orçamental para que a gestão das contas públicas deixe de estar "assente em processos muito arcaicos". Aquando da promulgação do decreto de execução orçamental, o Presidente da República criticou o atraso do Governo na implementação desta lei relacionada com as novas regras de contabilidade na administração pública.



Miranda Sarmento defendeu ainda que a governação deve ser feita com base numa "atuação setorial".



(Notícia atualizada às 19:40)