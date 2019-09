Empregos e família quebram "telhados de vidro" entre Costa e Rio

Em matérias económicas, os líderes do PS e do PSD só divergiram – e em tom leve e cordato – quanto ao modelo de crescimento a adotar. No debate das rádios, o favorito socialista deixou aviso à administração da TAP.

Os contratos e as nomeações envolvendo os aparelhos partidários e as famílias dos políticos, incluindo os casos judiciais que arrastaram no PS e no PSD, foram os temas de maior tensão no debate desta manhã entre António Costa e Rui Rio, organizado e transmitido em simultâneo pela Antena 1, pela Renascença e pela TSF.





Confrontado com os vários episódios que envolveram a escolha de pessoas para o Executivo e os contratos públicos e ajustes diretos feitos com empresas de familiares, o secretário-geral do PS começou por lembrar que "a figura do arguido não é nem uma acusação, mas um estatuto que a pessoa goza para reforçar os seus direitos [de defesa]", concluindo que "não [demite] alguém por ser arguido".

No caso das golas inflamáveis, que levou nos últimos dias à demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, Costa sustentou que "o Ministério Público está a investigar todos os procedimentos" e recusou "retirar conclusões antecipadas". "No Estado de Direito temos de respeitar a autonomia pela investigação, a independência dos tribunais e a presunção da inocência", acrescentou, fazendo questão de elogiar o trabalho de Artur Neves na reforma das florestas.

Sem comentar este caso em particular, Rui Rio aproveitou para desferir um longo e duro ataque ao PS que tem o "tique" de querer ser "dono do Estado" e "uma cultura dominante de ‘jobs for the boys’". Mesmo admitindo que "nenhum partido é virgem nisto", frisou que "a intensidade com que o PS se instala e considera o dono do Estado é diferente", redundando essas nomeações por lealdade política num défice de gestão e na degradação de vários serviços públicos.

Encostado às cordas, o candidato do PS alegou que também meteu militantes do PSD na administração da Caixa e da TAP e ripostou que "essa conversa do ‘family gate’ assenta numa enorme confusão", assegurando que houve apenas três casos detetados em mais de 500 pessoas nos 62 gabinetes ministeriais. E foi ao passado autárquico do adversário para afirmar que também ele nomeou o familiar de um vice-presidente para a administração do teatro portuense Rivoli.

António Costa continuou no contra-ataque, recorrendo depois aos candidatos a deputados social-democratas que estão neste momento envolvidos em casos judiciais, continuando, numa referência explícita à expressão usada pelo sucessor de Passos Coelho, que "não se fazem proclamações de banho de ética e depois é à vontade do freguês". Rio ainda alegou que, em dois anos, um líder não consegue "fazer uma revolução com todos os tiques que os partidos têm", mas já o rival expressava a satisfação com a sua própria réplica neste tema, concluindo que as pedras atiradas ao PS atingiram também o envidraçado telhado laranja.