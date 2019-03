PSD muda regras internas para acabar com "chapeladas"

Os sociais-democratas alteraram as regras internas com o objetivo de atribuir transparência aos processos eleitorais internos, designadamente para impossibilitar as famosas chapeladas.

Lusa

Com entrada em vigor a partir desta sexta-feira, 1 de março, as novas regras internais do PSD visam acabar com o pagamento de quotas "por atacado", explicam os sociais-democratas em comunicado enviado às redações.



A partir de agora deixará de ser possível o pagamento de quotas "de forma massiva", refere a nota social-democrata acrescentando que esta é uma "prática que se arrastava há muitos anos e que era utilizada ilicitamente para tentar comprar votos e manipular resultados eleitorais internos". Ou seja, é trata-se de uma mudanças de regras destinada a acabar com as denominadas "chapeladas" eleitorais.



De acordo com os novos regulamentos internos, cada militante vai passar a ser notificado com uma "referência de multibanco aleatória" só conhecida pelo próprio e "com uma validade de 90 dias". No caso de o militante não fazer o pagamento naquele período, "terá de solicitar nova referência".



Até agora, as regras internas do partido liderado por Rui Rio possibilitavam que qualquer pessoa pudesse fazer o pagamento de quotas de outros militantes, prática muitas vezes utilizada pelos chamados caciques nos processos eleitorais internos.



O PSD explica que o pagamento das quotas terá de ser "feito voluntariamente pelo militante ou, no limite, por quem ele permitir". Os sociais-democratas salientam que estas novas regras que agora entram em vigor não se aplicam aos avisos de pagamento de quotas relativas aos meses anterior a março de 2019.



O comunicado "laranja" sublinha que esta alteração decorre do "compromisso" assumido pelo líder Rui Rio quando na campanha eleitoral interna de há pouco mais de um ano se comprometeu a promover medidas para garantir "maior transparência, reorganização administrativa e, sobretudo, a recuperação da credibilidade dos partidos políticos junto dos cidadãos".