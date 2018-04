Publicadas regras que põem fim aos limites de donativos para os partidos

Depois de um percurso polémico e acidentado no Parlamento, foram publicadas as novas regras de financiamento dos partidos políticos, que acabam com o limite à angariação de donativos privados por parte dos políticos.

As novas regras sobre o financiamento partidário, que acabam com os limites à angariação de fundos por parte dos partidos políticos, foram publicadas esta quinta-feira, 19 de Abril, em Diário da República, depois de terem sido viabilizadas pelo Presidente da República.

Assim, daqui em diante, os partidos políticos passam a poder receber donativos de privados sem qualquer tecto, em contraste com a regra que existia até aqui e que impunha um tecto máximo de 643 mil euros por ano. Este era um dos pontos mais polémicos das novas regras do financiamento partidário, que Marcelo Rebelo de Sousa começou por vetar politicamente, mas os partidos garantem que o fim do limite não significa menos escrutínio, já que todas as doações são devidamente escrutinadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.





O diploma aprovado passa ainda a permitir que os partidos possam utilizar gratuitamente espaços municipais e de outras entidades públicas e de Solidariedade Social para as suas actividades partidárias sem pagar. Até agora, a Entidade de Contas e sucessivos acórdãos do Tribunal Constitucional têm considerado que aquelas utilizações gratuitas são financiamentos ilegais.