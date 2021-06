Putin: Rússia não quer renunciar ao dólar mas sanções dos EUA a isso podem obrigar

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na sexta-feira, 4 de junho, que a Rússia não quer renunciar ao dólar nas suas operações comerciais, mas que as sanções económicas impostas pelos Estados Unidos podem obrigar a economia do país a dar esse passo."Se pensam que queremos livrar-nos do dólar como divisa de reserva ou moeda universal de pagamentos, não é verdade", disse Putin numa entrevista por videoconferência, a partir de São Petersburgo, com algumas das principais agências de notícias internacionais.Segundo o chefe do Kremlin, pelo contrário, são os Estados Unidos que "forçam" e a Rússia vê-se "obrigada" a fazê-lo, relatou a agência Efe.Putin frisou ainda que Washington "está a utilizar a sua divisa nacional, o dólar, para aplicar diversas sanções"."Não é que o dólar norte-americano seja mau, mas trata-se de uma questão prática. Não podemos fazer pagamentos em dólares aos nossos parceiros do domínio militar e técnico", sublinhou Putin, admitindo que, por isso, a Rússia recorreu à sua moeda nacional, o rublo, e a divisas de outros países.Ao recorrer a pagamentos noutras moedas, disse, "estabelece-se um novo sistema de relações com os nossos parceiros nas zonas que ficam de fora do âmbito do dólar"."Porque é que os políticos dos Estados Unidos fazem isto? Estão a cortar pela rama a árvore na qual estão sentados. Todos veem isso", apontou.A situação, disse Putin, "gera dúvidas sobre a fiabilidade das operações com dólares", o que afeta as reservas de ouro não só na Rússia como também em todo o mundo, "incluindo nos países aliados dos Estados Unidos".