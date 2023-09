Reino Unido, França e Alemanha mantêm sanções ao programa nuclear e de mísseis do Irão

Reino Unido, França e Alemanha divulgaram nesta quinta-feira que vão manter as sanções ao Irão relacionadas com o programa nuclear e o desenvolvimento de mísseis balístico da República Islâmica.As sanções estavam previstas expirar em outubro, de acordo com um calendário definido no agora extinto acordo nuclear entre Teerão e as potências mundiais.Numa declaração conjunta, os três aliados europeus conhecidos como E3, que ajudaram a negociar o acordo nuclear, salientaram que vão manter as suas sanções numa "resposta direta ao incumprimento consistente e severo do Irão" do acordo.As medidas proíbem o Irão de desenvolver mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares e proíbem qualquer pessoa de comprar, vender ou transferir 'drones' e mísseis de e para o Irão.Incluem também o congelamento de bens de vários indivíduos e entidades iranianas envolvidas no programa nuclear e de mísseis balísticos.O Irão violou as sanções ao desenvolver e testar mísseis balísticos e ao enviar 'drones' à Rússia, para a guerra lançada por Moscovo contra a Ucrânia.As sanções permanecerão em vigor até que Teerão "cumpra totalmente" o acordo, frisou o E3.A República Islâmica continua a sair dos compromissos assumidos no âmbito do acordo de 2015, em reação à saída unilateral do tratado por parte dos Estados Unidos, em 2018, decidida pelo ex-presidente Donald Trump.As negociações formais para tentar encontrar um programa para reiniciar o acordo fracassaram em agosto de 2022.O E3 informou o chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, sobre a sua decisão, acrescenta o comunicado.Borrell, por sua vez, revelou que encaminhou a carta do E3 a outros signatários do acordo de 2015 - China, Rússia e Irão.Este anúncio surge num momento delicado para os Estados Unidos, que se preparam para finalizar uma troca de prisioneiros com o Irão que inclui o descongelamento de ativos iranianos congelados em bancos sul-coreanos no valor de 6 mil milhões de dólares.O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, realçou em declarações aos jornalistas que Washington está em contacto com os aliados europeus sobre "os próximos passos apropriados".O Irão negou durante muito tempo ter procurado armas nucleares e continua a insistir que o seu programa é inteiramente para fins pacíficos, embora Rafael Grossi, líder da Agência Internacional de Energia Atómica, o órgão de vigilância nuclear da ONU, tenha alertado que Teerão tem urânio enriquecido suficiente para várias armas nucleares, caso decida construí-las.