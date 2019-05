Rio: "Campanha para as europeias está a correr mal e Governo tenta um golpe de teatro"

O presidente social-democrata não faz "destas brincadeiras" e não embarca na tese de que existe uma crise política. Para Rio a explicação para esta situação é simples: a campanha do PS para as europeias está a "correr mal" e o Governo "tenta um golpe de teatro".

Para Rui Rio a explicação para a crise política em curso é simples e está relacionada com a queda do PS nas sondagens para as eleições europeias de 26 de maio. Questionado sobre como avalia a atual situação, o presidente do PSD disse: "Avalio que a campanha para as europeias está a correr mal ao Governo, que tenta um golpe de teatro e está a brincar com coisas sérias", respondeu em declarações reproduzidas pela SIC.

Quanto a um cenário de eleições antecipadas, isto depois de a líder centrista ter, já esta manhã, desafiado o Executivo socialista a submeter-se a uma moção de confiança no Parlamento, Rui Rio garante não fazer "destas brincadeiras" e defende que antecipar eleições "não tem efeito prático".



"Estamos em maio, há eleições marcadas para 6 de outubro, isto é um teatro, o Governo demitir-se ou não (...) É um golpe de teatro, não tem efeito prático", reage notando que a consequência de uma queda do Executivo serviria apenas para antecipar num ou dois meses as legislativas previstas para outubro.



Quanto às acusações de irresponsabilidade oriundas do Governo e do PS, sobretudo quanto ao buraco orçamental decorrente da contagem "integral" do tempo de serviço das carreiras docentes e a uma hipotética inconstitucionalidade por violação da norma travão, o líder social-democrata acusa o Executivo de "enganar os portugueses" e de estar a "mentir".





"Em 2019 terá o impacto que está lá previsto ter", afirma acrescentando que o Orçamento do Estado "estará seguramente equilibrado", até porque não existem necessariamente efeitos orçamentais de curto prazo, questão que fica ao critério do Governo.