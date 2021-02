Fernando Negrão anuncia que será candidato à Câmara de Setúbal pelo PSD

Leia Também Rio convence Moedas a ser candidato do PSD à Câmara de Lisboa

"Vou ser candidato por Setúbal. Uma velha luta, retomada agora, para fazer de Setúbal uma cidade onde muitos querem trabalhar e viver", afirmou, numa declaração escrita.O antigo líder parlamentar do PSD, que já foi candidato a Setúbal e é deputado por este círculo, confirmou à Lusa que foi convidado pelo presidente do partido, Rui Rio, e já disse que sim.O anúncio de Fernando Negrão surge no mesmo dia em que Rio anunciou que o antigo comissário europeu Carlos Moedas é o candidato do partido, e provavelmente da coligação com o CDS, à Câmara Municipal de Lisboa.