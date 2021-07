Rio diz que "não há défice de oposição ao Governo"

Líder do PSD esteve reunido com o Presidente da República e no final do encontro demarcou-se do Programa de Recuperação e Resiliência do Governo e também do próximo Orçamento do Estado.

