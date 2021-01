Rio não vai mudar estratégia nem fazer "discurso violento à direita" para ganhar votos

Leia Também PSD e CDS vão assinar acordo-quadro que exclui Chega de coligações para autárquicas

No final de um encontro com o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, na sede nacional dos sociais-democratas, Rio foi questionado se os resultados das presidenciais - em que o líder do Chega, André Ventura, alcançou o terceiro lugar e 11,9% dos votos - poderiam obrigar a uma mudança de estratégia do centro-direita."Se estão à espera que vá fazer agora um discurso à direita e violento para ir tentar captar uns votos que vêm com esse discurso violento à direita, esse não é o discurso do PSD, muito menos o meu. Teria então o PSD de ter um líder diferente para se colocar lá à direita. Era capaz era de perder os votos moderados... ", respondeu Rio.O líder social-democrata admitiu que pode haver "pormenores de ordem tática" a acertar, mas assegurou que "a estratégia e a ideologia não mudam"."Não podem esperar que um líder do PSD desate com um discurso radical à direita. Eu não estou na política a qualquer preço, para qualquer discurso. Temos um espaço e o nosso espaço é, sobretudo, ao centro", acrescentou.Rui Rio foi ainda questionado, a propósito do seu discurso na noite eleitoral de domingo, se estaria "muito satisfeito" com o resultado de André Ventura, depois de ter salientado os seus resultados no Alentejo."Não, não tenho razões para isso. O que estão a tentar dizer é que as votações que o Chega teve foram todas à custa dos votos do PSD e eu expliquei que, nos distritos comunistas, o Chega ficou à frente do Partido Comunista. Mas há sempre quem não queira entender... ", afirmou.O líder do PSD rejeitou ainda que o 'timing' do seu encontro com o presidente do CDS-PP estivesse relacionado com o resultado das presidenciais, apenas lembrando que sempre disse que não queria discutir autárquicas antes deste sufrágio."Cada vez que há eleições analisamos os resultados eleitorais internamente, não tenho de vir para a praça pública", disse ainda, reiterando, tal como disse no domingo, não estar preocupado com a votação do Chega."Tenho grande confiança que as forças mais moderadas e do centro, que tiveram uma vitória absolutamente esmagadora no domingo, consigam impor-se", acrescentou.O líder do PSD foi ainda desafiado a comentar as comparações que André Ventura tem feito entre si e o fundador do PSD Francisco Sá Caneiro."Não há qualquer similitude, se lermos os escritos do dr. Sá Carneiro - temos de os enquadrar no tempo - são muito à esquerda, de centro bem à esquerda", frisou.