Rio pede "coragem" ao poder político para reformar uma justiça que "não funciona"

Se o juiz Ivo Rosa arrasou por completo a acusação produzida pelo Ministério Público na Operação Marquês, Rui Rio não fez por menos na reação à decisão instrutória que ilibou José Sócrates de 25 dos 31 crimes de que estava acusado. O presidente do PSD arrasou o sistema judiciário, do Ministério Público à política criminal, para de seguida arrasar a falta de coragem do poder político para reformar uma justiça que argumenta "não funcionar".Em intervenção feita esta tarde numa conferência de imprensa sem direito a perguntas, o líder social-democrata sinalizou uma "situação política e social que se presta às mais diversas intervenções de caráter demagógico e populista", culpa da própria justiça que renunciou "à adequada descrição que se lhe exige" ao apostar numa "investigação espetáculo" publicitada na praça pública, tornando inevitável um "escrutínio generalizado".Rio aponta o dedo às "contantes violações do segredo de justiça" e à "intoxicação da opinião pública" que marcaram os últimos sete anos do caso judicial mais mediático da democracia, o caminho que "a justiça e, em particular, muitos agentes do MP e dos órgãos de política criminal decidiram seguir de há uns anos a esta parte". E conclui que tal atuação no processo da Operação Marquês e noutros processos em que se foram "triturando" pessoas com julgamento público, a justiça acabou por se ir "triturando a si própria".(Notícia em atualização)