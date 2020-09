Rio pede medidas ao Governo para parte da bazuca da UE não ir para "bolsos indevidos"

No debate sobre a Visão Estratégica para a próxima década, o presidente do PSD mostrou receio de que parte dos fundos comunitários que aí vêm "vá parar a bolsos indevidos". Rui Rio critica possível aumento do salário mínimo em 2021 e PS reage lembrando que aumento dos salários foi determinante para o sucesso da anterior governação.

Rio pede medidas ao Governo para parte da bazuca da UE não ir para "bolsos indevidos"









