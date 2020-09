O que já se sabe sobre o Plano de Recuperação e Resiliência

O primeiro-ministro esteve esta segunda-feira a debater o Plano de Recuperação e Resiliência com os partidos políticos, mas ainda pouco se sabe sobre esse documento. O Governo divulgou apenas um pequeno documento com as prioridades e os principais envelopes financeiros.

