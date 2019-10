Confrontado com a altercação entre o primeiro-ministro e um popular, o presidente do PSD preferiu não comentar. Sobre a acusação feita por António Costa de que a direita estaria por detrás da provocação de que hoje foi alvo no Terreiro do Paço, Rio negou qualquer envolvimento do PSD.

Rui Rio rejeita ter sido a mão por detrás do arbusto para provocar um incidente entre o primeiro-ministro e um cidadão na Praça do Comércio, em Lisboa.No arranque da arruada com que o presidente do PSD finaliza a ação de campanha social-democrata, Rio negou qualquer envolvimento no sentido de provocar um caso entre António Costa e um popular e preferiu não comentar a atitude do líder socialista que teve de ser separado por seguranças para não chegar a vias de facto com o homem que o acusou de estar de férias em plena tragédia de Pedrógão Grande.