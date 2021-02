Rio recusa "gritos" e "guerra" ao Governo e não quer "balbúrdia" no país

Num comentário no parlamento à demissão de Francisco Ramos de coordenador da 'task force" do plano de vacinação contra a covid-19, Rui Rio fez um apelo ao Governo, com "serenidade", para substituir o ex-secretário de Estado por um militar, minutos antes de ser noticiado, pela RTP e RR, o nome do vice-almirante Gouveia e Melo, apesar de não haver então uma confirmação oficial."Muita gente se dirige direta ou indiretamente a mim pedindo que haja gritos, que haja críticas, que haja quase guerra contra o Governo porque o Governo está a falhar. Temos de apontar as críticas, mas temos de manter a serenidade porque o país não ganha nada se entrar tudo numa balbúrdia completa", afirmou Rio, num tom de voz alto.É preciso "manter a serenidade e trabalhar", disse o líder dos sociais-democratas, antes de admitir que o primeiro-ministro, António Costa, tem responsabilidades na gestão deste dossierRui Rio não acha que Costa está a trabalhar pouco, "o problema é a qualidade do trabalho".O coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, demitiu-se do cargo, anunciou hoje o Ministério da Saúde.Em comunicado, o Ministério esclareceu que a demissão de Francisco Ramos decorre de "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva".Numa declaração enviada às redações, Francisco Ramos acrescentou que as irregularidades diziam respeito ao processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde daquele hospital.O Ministério da Saúde indicou que o funcionamento da `task force´ "mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação", composto por elementos do Ministério da Defesa Nacional, Ministério da Administração Interna, Direção-Geral da Saúde e Autoridade Nacional do Medicamento.A demissão ocorre numa altura em que são públicas diversas situações de vacinação indevida de várias pessoas em várias regiões do país e no dia em que arranca a vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, numa fase que abrange cerca de 900 mil portugueses.