Rio reúne-se com Merkel esta quinta-feira

O presidente do PSD vai encontrar-se com a chanceler alemã às 9:00 desta quinta-feira. Depois desse encontro, Merkel vai reunir-se com o primeiro-ministro António Costa.

Esta quinta-feira pelas 9:00, Rui Rio vai encontrar-se com Angela Merkel para uma conversa informal que decorrerá no Hotel Ritz, em Lisboa. Será a segunda vez que o presidente do PSD e a chanceler alemã se encontram, isto desde que Rio assumiu a liderança do partido em meados de Fevereiro.





Centro de Tecnologia e Desenvolvimento da empresa alemã Bosch. Ainda esta tarde, Merkel vai ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, culminando o primeiro de dois dias da visita oficial a Portugal num debate com estudantes de doutoramento da Universidade do Porto.



Na quinta-feira, a agenda da líder da CDU começa com o encontro com o presidente do PSD, seguindo-se uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pelas 10:50 Merkel reúne-se a sós com António Costa e a partir das 11:20 tem início uma reunião alargada das comitivas governamentais de ambos os países.

Merkel aterra ao início desta tarde no Porto , onde será recebida pelo primeiro-ministro António Costa. A chanceler segue depois, acompanhada por António Costa, para Braga onde visitará o



No final de Março, a propósito da cimeira do PPE que decorreu em Bruxelas, Rio e Merkel estiveram reunidos para falar sobre a situação em Portugal e o futuro da União Europeia. "Tive oportunidade de dizer à chanceler alemã que a situação portuguesa é, francamente, melhor do que era no tempo em que tivemos de ter uma política de austeridade muito apertada por força de erros cometidos no passado", disse então Rui Rio.



A governante germânica vem a Portugal a convite do primeiro-ministro, na segunda vez que Angela Merkel visita oficialmente o país desde que em 2005 assumiu a chancelaria alemã. Merkel e Costa vão abordar as questões mais prementes em relação ao projecto europeu, designadamente o aprofundamento da união económica e monetária que será discutido no Conselho Europeu de finais de Junho, bem como a proposta da Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual da UE e a política de migrações.





A agenda desta viagem oficial tem ainda uma forte componente relação bilateral Portugal-Alemanha, sobretudo ao nível do investimento e da cooperação das áreas científica e tecnológica.





(Notícia actualizada às 13:45)