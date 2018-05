Merkel em Portugal para falar de Europa e investimento

Fabrizio Bensch/Reuters

Esta quarta-feira Angela Merkel chega a Portugal para a segunda visita de Estado ao país desde que é chanceler da Alemanha.

Merkel aterra no Porto, onde será recebida pelo primeiro-ministro António Costa, que a acompanhará nos dois dias da viagem a Portugal.



O programa divide-se em duas áreas: agenda bilateral e europeia. A vertente bilateral vai incidir sobretudo na relevância do investimento alemão em Portugal e na cooperação entre os dois países na ciência e tecnologia. Na parte europeia será discutida a união económica e monetária, o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia e a política migratória.



As duas partes da agenda "são muito relevantes", diz ao Negócios o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. No primeiro dia da viagem, Merkel estará em Braga e no Porto em visitas relacionadas com as áreas económica e científica. O objectivo é mostrar "a confiança dos investidores na economia portuguesa", refere Santos Silva.

Na quinta-feira, a chanceler é recebida em Belém pelo Presidente da República, seguindo-se uma reunião a sós com Costa e, por fim, um encontro entre comitivas dos dois governos. O programa encerra com uma conferência de imprensa conjunta.



A menos de um mês do Conselho Europeu em que Merkel e o presidente francês, Emmanuel Macron, vão apresentar uma proposta conjunta para o reforço da integração na Zona Euro, há visões distintas entre Berlim e Paris quanto à audácia da reforma. Sendo que Lisboa está mais próxima das pretensões de Macron.



Santos Silva adianta que o Governo vai "trabalhar para aproximar posições", apostando na articulação da "ambição francesa com o pragmatismo alemão".



A instabilidade política na Itália, que ameaça a integridade do bloco do euro, não pode ser um factor de bloqueio para a reforma do euro, afirma o ministro português sustentando que a Europa "não pode ficar sempre à espera da próxima eleição, governo ou evento".