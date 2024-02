Rui Rocha entrega lista de 10 desafios a Luís Montenegro. "Baixar impostos" é o primeiro

No frente-a-frente deste domingo na SIC,. O gatilho para debaterem as propostas dos partidos para conseguirem o voto dos portugueses no próximo dia 10 de março. Ao longo de 30 minutos, os líderes partidários concordaram em discordar nos principais temas de destaque.O primeiro desafio apontado por Rui Rocha foi a baixa de impostos: "A Iniciativa Liberal retira 109 euros mensais na redução do IRS. O PSD tira cinco face à proposta do Orçamento do Estado. Nós mudamos a vida dos portugueses". Em contrapartida, Luís Montenegro afirmou que a Aliança Democrática apresenta duas medidas complementares: "".Rui Rocha identificou "problemas" na proposta da Aliança Democrática, questionando: "Como encaram esta proposta as pessoas que trabalham dos 35 anos em diante, confrontados numa altura da vida em que têm filhos? A proposta da Iniciativa Liberal é para todos. Representa a transformação estrutural do País".Quanto ao Serviço Nacional de Saúde, apesar de defenderem uma maior participação do setor privado, as divergências, uma vez mais, são evidentes. Enquanto a Aliança Democrática defende a colaboração complementar do setor social e iniciativa privada no serviço público de saúde, devido à sua "capacidade limitada", para a Iniciativa Liberal, os portugueses devem poder recorrer sempre aos serviços privados."Dou o exemplo da ADSE para os funcionários públicos. O SNS deve estar ao serviço dos portugueses que devem poder escolher", frisou Rui rocha.Rui Rocha é apologista da privatização da entidade bancária ao passo que Luis Montenegro considera que a mesma se deve manter pública. "A Caixa Geral de Depósitos está hoje numa boa situação e tem apresentando dividendos que têm ajudado as contas públicas. É uma válvula de segurança e garantia dos depósitos do sistema financeiro. Não há nenhum prejuízo em ter um banco público", refere.