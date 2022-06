Santana Lopes: "Cavaco Silva é assim"

má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda". O artigo foi sempre visto como um recado do antigo líder do PSD a Jorge Sampaio, então presidente, sobre o Governo de Santana Lopes.Passaram quase 18 anos sobre esse momento, que culminou com a dissolução da Assembleia da República quando um governo tinha maioria absoluta, e Cavaco Silva voltou a fazer correr tinta nos jornais com um artigo no Observador, dirigido a António Costa, sobre como "Fazer mais e melhor do que Cavaco Silva".

, que é o convidado do próximo episódio do podcast, diz-se hoje um homem distante das polémicas políticas que, afirma, só acompanha à distância a partir da Figueira da Foz. Mas o artigo de opinião de Cavaco a Costa, como outros cirúrgicos que o antigo Presidente publicou, trazem-lhe à memória o passado. Artigos demolidores? "Como bem sei", admite.é o próximo, um formato conduzido pelos colunistas da "Mão Visível" e que estará disponível no site do Jornal de Negócios e nas plataformas Apple Podcasts e Spotify a partir de quinta-feira, dia 16 de junho. O episódio desta semana foi conduzido por Jorge Marrão e pela diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos.O antigo primeiro-ministro confessa não ter lido o artigo todo, mas recorda um episódio do passado para ilustrar a tese de que "Cavaco é assim". "Lembro-me que no Governo de Durão Barroso dizia que Portugal tinha de crescer 3% ao ano, no mínimo. Fez uma conferência em Salamanca ou em Madrid em que disse isso. Nós estávamos a sair de um défice e não era fácil, mas Cavaco Silva é assim."Numa conversa que se centrou na descentralização, passou pelo PSD e acabou no passado recente, Santana Lopes admite que a política lhe deixou algumas mágoas.