Santana Lopes: "Os partidos têm de olhar para o CDS e ver que não são como os diamantes"

ia ser Rui Rio e depois [Luís] Montenegro" a assumirem a liderança do PSD. E recorda que o que apontou sobre Rio foi o que, quatro anos depois, muitos críticos lhe apontaram também. Sobre o futuro político do seu antigo partido, Santana frisa que "os partidos têm de olhar para o CDS e ver que não são como diamantes". "Não são mesmo. E como tudo o que é humano, um dia podem acabar."



Leia Também Santana Lopes: "Descentralização foi feita para preparar a regionalização" podcast Conversas Visíveis, diz não querer "meter a foice na seara do PSD", mas lembra que "o PPD/PSD foi grande quando era comandado pelos homens bons das terras". E quem são estes "homens bons"? "Como dizia Mota Pinto, os que subiam a vida a pulso", aponta.



O episódio estará disponível no site do Jornal de Negócios e nas plataformas Apple Podcasts e Spotify a partir desta quinta-feira, dia 16 de junho. A conversa desta semana foi conduzida por Jorge Marrão e pela diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos.



Em parte, adianta Santana, "além de Rui Rio, foi isto que me levou a sair". "Por falta de esperança de que isto possa mudar."



O que são as Conversas Visíveis?



"O problema do PSD foi quando começou a ser dominado pelos homens do aparelho em vez dos homens bons das terras. Este é o pecado mortal", sintetiza o também ex-primeiro-ministro.Em parte, adianta Santana, "além de Rui Rio, foi isto que me levou a sair". "Por falta de esperança de que isto possa mudar."







Foi em agosto de 2018 que Pedro Santana Lopes pôs fim a 40 anos de militância no PSD, enviando uma carta aos militantes com os motivos para tal tomada de decisão. Ainda assim, o antigo primeiro-ministro continua atento aos vários capítulos que se vão escrevendo na história do seu PPD (sigla que surge sempre primeiro na sua boca quando se refere ao partido do coração).O atual presidente da Câmara da Figueira da Foz admite que quando deixou a militância social-democrata "já sabia que