Santana Lopes: "Descentralização foi feita para preparar a regionalização"

, um formato conduzido pelos colunistas da "Mão Visível" e que estará disponível no site do Jornal de Negócios e nas plataformas Apple Podcasts e Spotify a partir desta quinta-feira, dia 16 de junho. O episódio desta semana foi conduzido por Jorge Marrão e, excecionalmente, pela diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos.Para Santana Lopes, as contas da decentralização "não foram feitas as contas como deve ser, concelho a concelho". "Na área da Educação, em 7 milhões e tal, a Câmara da Figueira ficou no ano passado com um gap de 1,2 milhões. Um saldo negativo entre o que transferiram e o que necessitámos", explica.Numa conversa que se centrou, além da descentralização, na regionalização, no PSD, nos recados de Cavaco Silva e no percurso político, Santana Lopes reconheceu ter "algumas mágos" face ao passado.