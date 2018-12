Secretário da Defesa Jim Mattis demite-se em choque com Donald Trump

O secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, apresentou esta quinta-feira a sua demissão, anunciou Donald Trump, depois de o antigo general 'marine' ter chocado com o chefe da Casa Branca por causa da retirada da Síria e da autossuficiência deste nos assuntos internacionais.





Mattis, um dos mais respeitados membros do Governo Trump em assuntos de política externa, sai do cargo no final de Fevereiro, depois de dois anos tumultuosos em que procurou moderar e conter as mudanças de política por parte do presidente.



O anúncio acontece um dia depois de Trump ter surpreendido os aliados dos EUA e os congressistas norte-americanos ao anunciar a retirada das tropas norte-americanas da Síria e ao continuar a ponderar a redução do efectivo norte-americano no Afeganistão.