Sérgio Moro demite-se da Justiça no Brasil

Sérgio Moro (na foto) pediu a demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil após sucessivos embates com o presidente Jair Bolsonaro, refere a Valor Económico.

O ex-juiz da Lava-Jato decidiu pedir a demissão após a exoneração do delegado Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF). Moro explicou, em conferência de impresa (que lamentou ter de realizar, dado o ajuntamento de jornalistas em plena pandemia de covid-19), que Bolsonaro começou por pedir a troca do diretor-geral da PF a partir do segundo semestre de 2019, mas que considerou que essa troca "seria uma violação da promessa de carta branca". Segundo Moro, citado pela Valor Económico, o presidente brasileiro pretendia também substituir superintendentes regionais da PF e as trocas seriam feitas "sem que me fossem apresentadas razões aceitáveis". "O problema não é quem colocar, mas porquê trocar; e permitir a interferência política", afirmou o ex-juiz da Lava-Jato. Moro foi entretanto surpreendido com a publicação, esta sexta-feira, da demissão de Maurício Valeixo no Diário Oficial da União (DOU). Vários interlocutores do ministro, citados pela mesma publicação, dizem que Moro não deu luz verde a essa decisão e que a exoneração não foi "a pedido", como consta no texto, pelo que a sua assinatura no documento foi uma mera formalidade. Quando ontem Jair Bolsonaro avisou Moro que pretendia trocar o comando da Polícia Federal, o ministro disse que, nesse caso, só ficaria no governo se pudesse indicar o novo nome para comandar a PF. Mas o presidente do país tem já em mente algumas opções que não agradaram a Moro, que defendia a autonomia da PF sem interferência política, pelo que pediu a sua demissão, refere a Valor Investe. Salta assim mais um ministro do governo de Bolsonaro. No passado dia 16 de abril, Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que discordou várias vezes publicamente da estratégia do chefe de Estado para combater a pandemia da covid-19.