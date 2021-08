Sondagem dá a Medina 67% no potencial de voto, 20 pontos à frente de Moedas

Fernando Medina tem um potencial de voto (a soma dos que já têm a certeza do voto e dos que "poderiam" votar) de 67% na corrida à Câmara de Lisboa, segundo uma sondagem da Aximage para a TSF, DN e JN.

Já Carlos Moedas, da coligação Novos Tempos (que reúne PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança), conta com potencial de voto de 47%, seguindo-se João Ferreira, da CDU (35%), e Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda (28%), Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal (21%), e Manuela Gonzaga, do PAN (21%) e Nuno Graciano, do Chega (14 %).





Medina tem vantagem sobre Moedas entre os que já têm a certeza do voto - 25% para o socialista contra 11% para o social-democrata, seguindo-se a CDU (4%), Bloco de Esquerda (3%), Chega (2%), Iniciativa Liberal (2%) e PAN (2%).

Sobre a avaliação da atuação de Medina na presidência da Câmara de Lisboa, a mesma sondagem dá conta que 42% dizem-se satisfeitos, enquanto 23% dão negativa.