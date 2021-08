Moedas tem 300 mil euros para campanha em Lisboa, Medina prevê gastar 236 mil

A coligação liderada por Carlos Moedas para Lisboa, que reúne PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança, prevê gastar 300 mil euros durante a campanha eleitoral para as eleições autárquicas, agendadas para 26 de setembro. Metade do orçamento será destinado ao desenho da campanha, a agências de comunicação e a estudos de mercado.A campanha de Moedas, que pretende derrotar o atual presidente da autarquia, Fernando Medina, será a mais dispendiosa, segundo revelam os orçamentos dos partidos entregues à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), e revelados esta quarta-feira pela TSF A campanha de Fernando Medina, está orçamentada em 236 mil euros. Mais de 72 mil euros terão como destino propaganda, segundo a TSF, e também comunicação impressa e digital. A rádio lembra que, no entanto, os dois partidos gastaram o dobro do previsto na campanha para as autárquicas de 2017.Já a CDU prevê gastar 100 mil euros, enquanto o Bloco de Esquerda tem um orçamento próximo dos 60 mil euros para a capital. Segue-se a Iniciativa Liberal, com 41 mil euros, o PAN, com gastos estimados de 33 mil euros, e o Chega, com 16 mil.