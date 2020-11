Sondagem: Quase dois terços validam abstenção do PCP no Orçamento

Perto de dois terços dos portugueses consideram que o PCP fez bem em viabilizar via abstenção o Orçamento do Estado para 2021, na votação que decorreu na generalidade, sendo que praticamente metade acredita que o Bloco de Esquerda fez mal ao ter votado contra a proposta orçamental do Governo, segundo mostra a sondagem de novembro da Intercampus para o Negócios e o CM/CMTV.



Questionados pela Intercampus sobre se o Bloco "fez

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...