Trump devolve proposta de estímulos ao Congresso. É preciso engordar os cheques à população

Donald Trump decidiu devolver ao Congresso o projeto de lei que demorou vários meses a ser aprovado e que depois de muitos braços de ferro entre democratas e republicanos tinha sido na noite passada aprovado na Câmara dos Representantes e posteriormente no Senado.

Num "surpreendente tweet noturno", como lhe chama a CNBC, o presidente cessante dos Estados Unidos disse que o pacote de estímulos pandémicos no valor de 900 mil milhões de dólares – o segundo este ano – é uma "desgraça" inapropriada e instou os congressistas a procederem a várias alterações, incluindo um maior valor nos pagamentos diretos aos particulares e famílias.

O tweet de Trump, que inclui um vídeo onde fala sobre o que considera serem as muitas falhas deste projeto de lei, foi publicado menos de 24 horas depois de o Senado ter dado luz verde ao documento – altura em que foi enviado para a Casa Branca para ser promulgado pelo presidente e passar a lei.





Trump não tinha feito qualquer ameaçou de vetar a proposta, que além do pacote de estímulos tem também um projeto de financiamento do governo federal no valor de 1,4 biliões de dólares para que este continue a funcionar.

"Quero que o Congresso emende este projeto de lei e aumente o ridiculamente baixo valor de 600 dólares dos cheques individuais, para 2.000 dólares – ou 4.000 dólares no caso de ser um casal", afirmou no vídeo.

Recorde-se que os congressistas norte-americanos envolvidos nas negociações "fecharam" um pacote de ajuda contra a covid-19 no valor de 900 mil milhões de dólares, no qual se incluem cheques de estímulo aos particulares no valor de 600 dólares.

O valor destes pagamentos diretos à população foi um dos pontos que gerou conflito entre as partes. O senador republicano Josh Hawley e o senador independenteBernie Sanders, que se aliaram aos democratas na proposta, defenderam cheques no valor de 1.200 dólares a cada pessoa, o que teria ido ao encontro daquilo que o governo ofereceu à população na primavera – ainda nos inícios da pandemia.

Trump disse também que se o Congresso não apresentar o pacote de estímulos que ele deseja, este assunto ficará para o próximo governo.