Trump diz às agências governamentais para cooperarem com a transição para Biden

O ainda presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta segunda-feira à sua Administração para começar a cooperar com a equipa de transição do presidente eleito Joe Biden, cedendo assim à pressão dos republicanos para começar a transferir o poder apesar de continuar a contestar os resultados das eleições, refere o Financial Times.

A declaração de Trump, que quase corresponde a uma formal concessão do poder, surgiu pouco depois de a Administração dos Serviços Gerais – a agência governamental norte-americana responsável por desbloquear os fundos de transição – ter notificado formalmente o presidente eleito de que a sua equipa terá acesso aos recursos federais.

A Administração dos Serviços Gerais apurou hoje que o democrata Joe Biden, é o "aparente vencedor" das eleições presidenciais, 'abrindo caminho' para a transição formal que estava a ser bloqueada pela Administração Trump.



A responsável pela Administração dos Serviços Gerais, Emily Murphy, determinou que Biden é o vencedor das eleições, apesar de o republicano Donald Trump ainda estar a tentar reverter os resultados das eleições nos estados considerados de 'maior peso' no colégio eleitoral, sublinha por seu lado a Associated Press (AP), citada pela Lusa.



A candidatura de Trump tinha tentado, sem sucesso, impugnar os resultados, por exemplo, na Geórgia e na Pensilvânia. Desta vez, o ainda chefe de Estado norte-americano foi derrotado no Michigan, que certificou hoje a vitória de Biden.



Esta decisão 'abre o caminho' para o democrata Joe Biden poder aceder às agências e fundos federais, de modo a poder começar a constituir formalmente a administração que vai governar o país durante os próximos quatro anos e cuja tomada de posse está agendada para 20 de janeiro.