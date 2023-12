Ventura diz que Costa falhou ao não abordar crise das instituições e a saúde

Leia Também Costa pede confiança no seu último discurso de Natal

O presidente do Chega considerou hoje que a mensagem de Natal do primeiro-ministro falhou ao não abordar temas como a crise das instituições, a justiça e a saúde, acusando António Costa de não assumir as suas responsabilidades."É um primeiro-ministro que consegue na sua última mensagem falhar os dois tópicos principais que era importante tratar hoje e a olhar para o futuro: a crise das instituições e a confiança na justiça, que levou ao fim do seu Governo, e o profundíssimo sistema degradado em que a nossa saúde se encontra hoje", considerou André Ventura.O líder do Chega reagia à mensagem de Natal do primeiro-ministro, na qual António Costa afirmou que deixa um país melhor ao fim de oito anos de liderança de governos socialistas, considerando que Portugal está preparado para enfrentar os desafios com uma população mais qualificada e com menos dívida.Na sua reação em Lisboa, André Ventura acusou o primeiro-ministro demissionário de uma "profunda incapacidade de fazer um exercício de auto responsabilidade, um juízo crítico de auto responsabilização".Na opinião do líder do Chega, "António Costa falhou em toda a linha ao não conseguir dar aos portugueses a tranquilidade que o país precisava numa noite de Natal", acusando o PS e o primeiro-ministro de viverem "numa realidade paralela completamente diferente da maioria dos portugueses"."Esperemos que em março os portugueses saibam dar a resposta a quem não quer viver nem resolver os seus dramas e os dramas de Portugal", disse.