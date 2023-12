António Costa: "Em 2024, o rendimento das famílias vai continuar a melhorar"

Leia Também Costa pede confiança no seu último discurso de Natal

O primeiro-ministro defende que no próximo ano as famílias vão sentir melhorias, como resultado de várias medidas que foram tomadas pelo seu Governo.Na sua conta na rede social X (antigo Twitter), António Costa começa por escrever que "em 2024, o rendimento das famílias vai continuar a melhorar" e relembra as medidas que vão contribuir para tal.Costa começa por referir que o "salário mínimo nacional aumenta para 820 euros, o maior aumento de sempre; as pensões são atualizadas entre 5% e 6%, acima da inflação; e a diminuição do IRS continua e abrange todos os rendimentos". Na sua mensagem, o primeiro-ministro recorda ainda que, na habitação, oDestaca ainda que na saúde vai começar em 2024 "Refere que oAntónio Costa, que se demitiu no passado dia 7 de novembro, sublinha também que o Governo, agora em gestão, antecipou em dois anos o aumento do complemento solidário para idosos "para que todos os pensionistas tenham o seu rendimento acima do limiar de pobreza".António Costa escreve ainda que, para 2024, o Governo apostou na coesão territorial, com a "redução de 30% do preço das portagens das autoestradas do Interior e do Algarve, diminuindo os custos de contexto destes territórios".