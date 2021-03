Ventura não dará a mão a Moedas. Ex-comissário não comenta

Carlos Moedas não conta com o Chega para a coligação com que pretende conquistar a presidência da câmara de Lisboa, porém, por agora, não diz se admite contar com o apoio do partido de André Ventura num cenário em que tal seja indispensável para alcançar a maioria absoluta na capital. Já o presidente do Chega assegura que não dará a mão a Moedas, nem mesmo se o ex-comissário depender do seu partido para governar com maioria.Na apresentação da candidatura à câmara de Lisboa , feita esta quinta-feira, Carlos Moedas confirmou a vontade de constituir uma megacoligação capaz de "congregar este espaço que chamaria de não socialista, moderado e progressista". E se dúvidas houvesse de que o Chega não tem lugar nessas forças moderadas, o antigo comissário europeu apontou os partidos com os quais conta ou deseja contar: PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Aliança, MPT e PPM.O presidente do Chega acusou o toque e, esta sexta-feira, ao Observador, André Ventura garantiu que no final das contas, leia-se quando os resultados eleitorais estiverem apurados, Carlos Moedas "vai implorar por um acordo". "Vamos à luta sozinhos", atirou.Ficou claro pelo discurso de Carlos Moedas que este não conta com o Chega para apoiar a coligação de forças partidárias e de independentes com que irá apresentar-se nas autárquicas. Contudo, na intervenção feita a partir do Instituto Superior Técnico, não foi abordada a possibilidade de a aliança protagonizada por Moedas receber um apoio pós-eleitoral do Chega se necessário para assegurar a maioria absoluta.De resto, seria uma circunstância análoga à que aconteceu na sequência das eleições de 2017. Há quase quatro anos, o socialista e atual presidente da câmara lisboeta, Fernando Medina, venceu, numa eleição em que PS e Livre tinham um acordo pré-eleitoral, com 42% dos votos, mas ficou a um vereador da maioria absoluta. Foi a coligação depois forjada com o Bloco de Esquerda que permitiu e permite a Medina governar com maioria.Questionado sobre se aceitaria apoiar um executivo camarário de Moedas para assegurar a maioria e retirar o PS do poder na capital, André Ventura não deixa margem para dúvidas."O PSD já mostrou que não tem interesse em contar com o Chega, insistindo em cercas sanitárias e nós não estamos pré-dispostos a dar a mão a quem desrespeita um partido que é atualmente uma das maiores forças do sistema político nacional", afirma Ventura.Por seu turno, Carlos Moedas resguarda-se no silêncio. Fonte oficial da candidatura de Moedas disse ao Negócios que o antigo membro do Governo de Passos Coelho, "para já, não acrescenta declarações à apresentação da candidatura a Lisboa feita na passada quinta-feira".Se Moedas trabalha para federar partidos e independentes, ainda que excluindo o Chega, Medina não poderá contar com alianças pré-eleitorais com Bloco de Esquerda, PCP ou PAN, já que as três forças de esquerda pretendem avançar sozinhas nas autárquicas.A SIC Notícias olhou para os resultados verificados no concelho de Lisboa nas últimas eleições legislativas e observou que, juntos, PS e Livre somaram 36,53% dos votos, ligeiramente abaixo dos 36,84% obtidos por PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Aliança.Ao invés do que, por exemplo, pode suceder em eleições para a Assembleia da República, em que um partido ou coligação não precisa ser o mais votado para formar governo desde que assegure apoio maioritário no Parlamento, nas eleições locais governa a lista vencedora, independentemente de ter ou não obtido maioria absoluta.