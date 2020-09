Verdes "preocupados" com Plano de Recuperação do Governo

Leia Também Governo destina menos de um terço das subvenções da Europa para apoiar empresas

Os Verdes saíram "preocupados desta reunião" com o Governo a propósito da negociação do Plano de Recuperação e Resiliência com que o país vai responder à crise económica e social provocada pela covid-19 e que será financiado por dinheiros comunitários."Podemos estar perante mais uma oportunidade perdida", afirmou Manuela Cunha, dirigente do PEV, no final do encontro que teve lugar em São Bento. A dirigente ecologista considera que "não foram tiradas suficientes ilações sobre o que é esta pandemia" e sobre o que deve ser feito para superar as suas consequências.Manuela Cunha esperava encontrar nas orientações do Governo "outras bases de desenvolvimento" que permitissem "consolidar uma nova base de arranque da nossa economia". Desse investimentos necessários, a "rara exceção" detetada pelos Verdes diz respeito aos "investimentos no Serviço Nacional de Saúde", que Manuela Cunha salienta serem já necessários mesmo antes da pandemia.O PEV lamenta a inexistência de medidas para "garantir a soberania alimentar", um problema relevado pela crise sanitária, bem como para a "conservação da natureza".