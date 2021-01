Ana Gomes: "O problema não é a amizade" entre Marcelo e Salgado. "O problema é a falta de justiça"

"O problema não é a amizade" entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ricardo Salgado, "o problema é a falta de justiça", disse a candidata presidencial Ana Gomes, que assim não se arrepende de, no último debate, ter confrontado o Presidente da República com esta relação com o principal arguido no caso BES.

"Não me arrependo porque há uma proximidade. Estamos a falar de uma gestão ruinosa de um banco a favor de uma família e com prejuízos tremendos para o país. E a justiça não funcionou", disse Ana Gomes, numa entrevista à Antena1, onde também relacionou Marcelo Rebelo de Sousa com o financiamento do jornal Sol por parte de Ricardo Salgado e Álvaro Sobrinho.

Ana Gomes recusa que a indicação de amizade de Marcelo com Salgado tenha sido um argumento populista e insiste que o Presidente da República deveria ter sido mais interventivo para garantir o funcionamento da justiça.

Na entrevista à Antena1, a militante socialista acusa Marcelo de inércia perante os atrasos na justiça, em especial no caso que envolve o antigo presidente do BES e defende que o Presidente da República tem que fazer mais pelo combate à corrupção.

Ana Gomes também criticou Marcelo por não realizar ações de campanha, nem tempos de Antena, sublinhando que estas presidenciais não são uma coroação, mas sim eleições democráticas.