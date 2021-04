Depoimento de Pedro Queiroz Pereira liga Salgado a Marcelo

Pedro Queiroz Pereira, antigo dono da Semapa, depôs no processo crime do Banco Espírito Santo (BES) a 31 de janeiro de 2018, meses antes de morrer. E, nessa altura, contou vários episódios que ligam Ricardo Salgado a Marcelo Rebelo de Sousa.A história é contada na edição desta quinta-feira, 15 de abril, da Sábado . Segundo a revista, Pedro Queiroz Pereira lembra que, após um conflito entre os dois, Ricardo Salgado quis recuperar a relação com Marcelo - e tê-lo-á feito através da namorada do atual Presidente da República, Rita Amaral Cabral."O dr. Ricardo Salgado pegou no departamento jurídico do Grupo Espírito Santo e mandou entregar trabalho de cobranças à dra. Rita Amaral Cabral", descreveu Queiroz Pereira, no depoimento citado pela Sábado. "Se for ao escritório da dra. Rita Amaral Cabral, verá que mais de metade, 60%, do trabalho era o BES que lho dava, o que era uma forma de comprar o professor Marcelo Rebelo de Sousa", acrescentou.Sobre este tema, Marcelo Rebelo de Sousa afirma, em declarações à Sábado: "Eu sou incomprável e os portugueses sabem disso".