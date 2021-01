André Ventura apedrejado por manifestantes em Setúbal

Hoje fomos recebidos assim em Setúbal... Com a comunidade cigana ao lado da @AnaMartinsGomes! Vergonha!! pic.twitter.com/WCDwDy0gWv — Partido CHEGA! (@PartidoCHEGA) January 21, 2021

O candidato presidencial do Chega foi hoje apedrejado a saída de um comício no Cinema Charlot em Setúbal por algumas dezenas de manifestantes, na sua maioria cidadãos de etnia cigana.O corpo de intervenção da Polícia de Segurança Pública esteve no local e forçou os manifestantes a dispersarem, em ambiente de grande tensão, exibindo os bastões.Fonte da PSP no local disse à Lusa que foi detido um dos manifestantes.Logo após o arremesso de pelo menos uma pedra e outros objetos, os seguranças privados de André Ventura protegeram o candidato presidencial até ao interior de uma viatura, que arrancou do local.