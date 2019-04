Comediante Zelenskiy vence eleições presidenciais na Ucrânia

O comediante ucraniano Volodymyr Zelenskiy venceu a segunda volta das eleições presidenciais contra o atual chefe de Estado, Petro Proroshenko. E com grande margem, indica a primeira sondagem nacional após o fecho das urnas.

Segundo a sondagem citada pela Reuters, Zelenskiy, de 41 anos, venceu com 73% dos votos e Poroshenko terá obtido apenas 25%.

Esta vitória de Zelenskiy era já esperada, se bem que o comediante não tenha qualquer experiência política e não tenha apresentado grandes pormenores sobre as políticas que seguiria a sua presidência.

Desde a independência da Ucrânia, em 1991, todos os seus presidentes têm sido políticos experientes.

A Ucrânia, recorde-se, tem estado em conflito com a Rússia depois da anexação da Crimeia por Moscovo.





Zelenskiy, que interpreta o papel de presidente fictício numa série televisiva, comprometeu-se a manter a Ucrânia numa via pró-ocidental. Na série que protagoniza, interpreta a personagem de um honesto professor que se torna presidente do seu país por acaso, depois de um inflamado discurso sobre corrupção - com impropérios à mistura - se tornar viral.



E foi um Zelenskiy sorridente que este domingo foi votar, envergando uma t-shirt branca e blaser. "Independentemente do resultado", disse na altura, "conseguimos unir a Ucrânia e isso será uma vitória para o povo ucraniano".



Viktor Medvedchuk, o aliado mais próximo do Kremlin na Ucrânia, apresentou na semana passada meios pelos quais a Ucrânia e a Rússia poderiam vir a reforçar laços em caso de vitória de Zelenskiy, se bem que este último não tenha dado qualquer indicação de estar aberto a esta oferta, salienta a Reuters.