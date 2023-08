Rei de Espanha propõe investidura de Feijóo

Leia Também Pedro Sánchez informa Rei de que reúne "condições" para ser investido

O candidato do PP, Alberto Nuñez Feijóo, foi o nome indicado pelo Rei de Espanha para a investidura como Presidente do Governo espanhol.Filipe VI terminou hoje a audição de todos os partidos e informou a Presidente do Congresso, Francina Armengol, que propôs o vencedor das eleições para se apresentar na sessão de investidura.O anúncio foi feito pela própria Francina Armengol numa curta declaração aos jornalistas depois da se encontrar com o Rei e confirmada minutos depois através de um comunicado da Casa Real.No comunicado, o Rei de Espanha enumerou os motivos para a sua decisão. Justifica-se referindo que além de Feijóo ter "comunicado a sua disponibilidade para ser candidato ao processo de investidura como Presidente do Governo", o Partido Popular "foi o grupo político que obteve maior número de assentos nas últimas eleições".Deixou também a nota de que, à exceção do que ocorreu na XI legislatura, o "candidato do grupo político que obteve maior número de assentos foi o primeiro a ser proposto por Sua Majestade o Rei como candidato à Presidência do Governo" e que "essa prática se tornou um hábito ao longo dos anos".Ainda assim lembrou que nenhum dos partidos apresentou "maioria suficiente para a investidura" e deixou a ideia de que, se esse fosse o caso, a sua decisão poderia ir no sentido contrário àquela que é a prática comum de escolher o candidato com mais votos.Feijóo aceitou a proposta do Rei e vai apresentar-se para a sessão de tomada de posse. Ainda assim, o nome do PP não reúne os 176 deputados necessários para a obrigatória maioria absoluta. Neste momento encontra-se ainda com o apoio apenas de 172 dos deputados eleitos nas últimas eleições. O número é insuficiente quer num primeiro momento de votação em que necessita de maioria absoluta, quer num segundo momento, caso não seja bem sucedido antes, em que precisa de uma maioria simples (mais sins do que nãos).Na rede social X (antigo Twitter), o líder do PP já se pronunciou agradecendo ao Rei a decisão de o "nomear como candidato à Presidência do Governo" e prometeu "dar voz aos mais de 11 milhões de cidadãos que querem mudança, estabilidade e moderação com um Governo que defende a igualdade de todos os espanhóis".Agora, cabe à mesa do Congresso, liderada pelo PSOE, agendar com Feijóo a data do debate da investidura. Um momento importante, uma vez que é a partir desse dia que começam a contar os dois meses para novas eleições no caso de tudo falhar e ninguém conseguir reunir os apoios necessários.(Notícia atualizada às 20:26)