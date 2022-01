Abstenção terá caído pela primeira vez desde 2005

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de abstenção terá caído nas eleições legislativas deste ano, pela primeira vez desde 2005, de acordo com as quatro projeções divulgadas pela CMTV, SIC e TVI/CNN. Apenas a RTP aponta para um intervalo que admite que o valor seja superior ao das últimas eleições.Nas legislativas de 2019, a taxa de abstenção foi a mais alta desde o 25 de Abril (51,43%).Em disputa nestas eleições estão os 230 lugares na Assembleia da República e, tal como em 2019, regista-se um número recorde de candidaturas.Os partidos com representação parlamentar (PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal) candidatam-se aos 22 círculos eleitorais, sendo que, tal como é habitual, o PCP e PEV concorrem juntos, através da Coligação Democrática Unitária (CDU).(em atualização)