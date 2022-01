Costa quer falar com "todos os partidos". "Geringonça" e PSD estão abertos ao diálogo

agenda de medidas e metas para quatro anos", ou seja, para garantir um "entendimento" durante toda a legislatura.



convergências para bem do país". Os comunistas avisam, no entanto, que é necessário haver "substância" e "conteúdos", para que essa convergência, que diz ser importante é "resolver os problemas" do país, possa avançar.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira, em entrevista à Renascença , que está disponível para dialogar com todos os partidos, à exceção do Chega, para garantir "a melhor solução de Governo" após as eleições legislativas de 30 de janeiro. A abertura pode colher frutos à esquerda, mas também à direita.As declarações do também secretário-geral do PS surgem um dia depois de a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, ter convidado António Costa para uma reunião no dia a seguir às eleições para definirem uma "Mas António Costa esclareceu, na entrevista, que quer negociar não só com o BE mas com todos os partidos com assento parlamentar, à exceção do Chega, com quem não há muito a falar". Aliás, diz ser "o político português que mais dialogou" com os partidos da esquerda e derrubou o "muro" erguido em 1975.Antes do BE, também o PCP já tinha anunciado que será sempre a favor de "O PAN está também aberto diálogo e concorda com o PS que o novo Executivo não deve contar com o apoio parlamentar do Chega. "Qualquer coligação que tenha uma força populista antidemocrática não contará com o apoio do PAN", referiu esta segunda-feira a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.Considerando que a repetição da "geringonça" não é "a única solução" governativa possível, António Costa admite também a possibilidade de vir a conversar com os partidos "democráticos" à sua direita (PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal) e com o Livre, que espera reconquistar lugares no Parlamento e é favorável a uma "ecogeringonça" (com PS, Livre, PAN e PEV).Apesar de estar concentrado em captar eleitores, o PSD já admitiu a possibilidade de um acordo parlamentar com o PS para pelo menos meia legislatura, caso as eleições terminem com um Governo minoritário de um dos dois partidos.