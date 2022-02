Costa reúne-se com parceiros sociais e partidos, à exceção do Chega, antes de tomar posse

O primeiro-ministro, António Costa, vai começar a ouvir esta quarta-feira vários setores da sociedade civil, estando prevista uma reunião com cada um dos partidos com representação parlamentar, à exceção do Chega, para a próxima semana. Os encontros acontecem uma semana depois de o PS ter vencido as eleições legislativas de 30 de janeiro."No âmbito da preparação do próximo ciclo político, que resultou das eleições legislativas do passado dia 30 de janeiro, o primeiro-ministro, António Costa, irá ouvir, a partir de quarta-feira, representantes de diversos setores da sociedade civil", informa o gabinete de António Costa, numa nota enviada às redações.A série de audiências previstas dão seguimento ao compromisso de António Costa de contribuir para uma "cultura de diálogo" com os partidos, parceiros sociais e sociedade civil, apesar de ter conseguido maioria absoluta nas eleições legislativas.Para esta quarta-feira, está prevista uma reunião com a presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral, e o Conselho Nacional de Saúde. No dia seguinte, irá ouvir o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

Na sexta-feira, dia 11, será a vez de António Costa se reunir com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e com o Conselho Nacional da Juventude.

Na manhã da próxima segunda-feira, dia 14, o secretário-geral do PS receberá os representantes do setor social e solidário (União das Misericórdias Portuguesas, a União das Mutualidades Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a Confederação Cooperativa Portuguesa). No mesmo dia, serão ouvidos ainda os representantes dos patrões, sindicatos e o presidente do CES, Francisco Assis.

Na terça-feira, dia 15, António Costa irá reunir-se com todos os partidos políticos com representação parlamentar, à exceção do Chega (Livre, PAN, BE, PCP, IL e PSD).