Membros das mesas de voto vão ser vacinados com dose de reforço no dia 15

Os membros das mesas de voto e funcionários das juntas de freguesia vão receber uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 este sábado, dia 15 de janeiro. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Ministério da Administração Interna, a pouco mais de duas semanas das eleições legislativas de 30 de janeiro.Segundo o Governo, quem for integrar as mesas de voto ou for funcionário de uma junta de freguesia vai receber um SMS para ser vacinado já este sábado. Haverá também "senhas digitais para as pessoas elegíveis que não recebam a mensagem, mediante a apresentação de um documento comprovativo das funções em causa".Para garantir condições de segurança nestas eleições, a Administração Eleitoral está, em conjunto com as Câmaras Municipais e Juntas de freguesias, a identificar os membros das mesas de voto e funcionários das Juntas que prestam apoio ao ato eleitoral e que querem receber a dose de reforço contra a covid-19.A medida surge numa altura em que o país regista um número recorde de novos casos (mais de 40 mil diários). A ideia é que quem presta apoio nas eleições esteja devidamente protegido contra a pandemia a tempo do voto antecipado em mobilidade, que está agendado para dia 23 de janeiro.O Ministério da Administração Interna informa ainda que está previsto "um total de 16.427 mesas de voto para estas eleições legislativas, das quais 2.606 no dia do voto antecipado em mobilidade".