Depois de ter reduzido a bancada parlamentar, o CDS vê ao fundo do túnel na possibilidade de voltar a entrar num Governo encabeçado pelo PSD. Já o PAN admite negociar, seja com esquerda ou direita, um tabu que não desfez ao longo da campanha. Inês Sousa Real pediu mais ambição ambiental ao próximo Governo. ‘Chicão’ apresentou 15 linhas azuis a Rui Rio, da redução de IRC, à privatização da TAP.Chega e Iniciativa Liberal posicionam-se como pilares para a viabilização de um governo liderado por Rui Rio, mas apesar da ambição de André Ventura o partido tem sido afastado sucessivamente de uma solução pelo PSD e pela IL. O Livre também se vê como ponto de fuga, mas à esquerda, com a proposta de uma ecogeringonça que juntasse o PAN, mas também o PEV. Neste caso, a opinião do PCP também pesaria.