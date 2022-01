Os trabalhos mais urgentes para a nova legislatura

A reforma da Lei das Ordens Profissionais foi um dos diplomas que caíram com a dissolução do Parlamento. Mas terá de avançar até ao final do ano, sob pena de Portugal falhar os compromissos assumidos com Bruxelas no âmbito do PRR.

