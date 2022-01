Programas dão espaço a PS e PSD para entendimentos

A poucos dias das legislativas, uma coisa parece certa: o vencedor, seja PS ou PSD, terá de negociar com outros partidos para conseguir governar. Os programas eleitorais mostram que há margem. Costa está mais próximo de BE e CDU; Rio do CDS, IL, mas também do PS.

